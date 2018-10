Sciopero, a Bologna disagi limitati

Non si registrano particolari ripercussioni sui trasporti a Bologna, nelle prime ore della mattinata, in seguito allo sciopero generale nazionale proclamato per oggi da Cub, Sgb, Si-Cobas, Usi-Ait, Usi e Sisa.

Per quanto riguarda il trasporto pubblico su gomma, a quanto si apprende in via ufficiosa, l'adesione alla mobilitazione si attesta sul 35-40% tale da determinare una riduzione di un terzo delle corse sulle linee che normalmente servono la città senza arrecare comunque disagi. Lo sciopero si svolge dalle 8.30 alle 16.30 e dalle 19.30 a fine servizio.

Quanto al trasporto ferroviario - in questo caso lo sciopero è stato indetto dalle 21 di ieri alle 21 di oggi - la circolazione delle Frecce di Trenitalia è regolare mentre per quanto riguarda quella dei treni regionali, al momento, si registrano un paio di cancellazioni di convogli Tper e un paio di convogli di Trenitalia. Per il traffico su rotaia sono comunque garantiti i servizi essenziali dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21.