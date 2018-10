Rinasce il 28/10 teatro 'Galli' a Rimini

(ANSA) - RIMINI, 26 OTT - A 75 anni dai bombardamenti che lo distrussero il 28 dicembre del 1943, il Teatro 'Amintore Galli' di Rimini torna a nuovo splendore e il 28 ottobre riaprirà la sua sala - da 826 posti a sedere e tre ordini di palchi - alla comunità con una rappresentazione in forma semiscenica della 'Cenerentola' di Gioachino Rossini, protagonista la mezzosoprano Cecilia Bartoli.

Le ultime note a risuonare al 'Galli' furono quelle della Madama Butterfly: 75 anni dopo l'opera di Puccini, la musica riprende da Rossini nel 150/o anniversario della sua morte. Il recupero del teatro nato dalla matita del modenese Luigi Poletti - che lo progettò a metà dell'Ottocento appena in tempo per ospitare la prima rappresentazione dell'Aroldo di Giuseppe Verdi che ne curò personalmente l'allestimento - è costato oltre 36 milioni di euro.

Tra gli eventi inaugurali, il 3 novembre la danza di Roberto Bolle and Friends e poi, il 10 e 11 dicembre, il Simon Boccanegra di Verdi diretto da Valery Gergiev.