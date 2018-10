Pm dei minorenni, 'è azzardato parlare di Fight Club'

"Non vi sono lesioni gravi o querele di persone ferite. L'enfasi è data dall'annuncio sui social, per cui molti curiosi accorrono. L'accostamento al Fight Club mi sembra poco appropriato, o azzardato". Lo dice il procuratore per i minorenni di Bologna, Silvia Marzocchi, interpellata dall'ANSA sulle 'risse su appuntamento', la pericolosa moda tra ragazzini a Piacenza. Sabato scorso sono stati 63 i giovani identificati dalla Polizia.

"Si tratta di più risse, o presunte tali dovendosi svolgere indagini, avvenute in giorni diversi, che vedono contrapposti gruppi composti, ciascuno, da maggiorenni e minorenni", spiega la responsabile della Procura per i minori, che ha competenza sull'Emilia-Romagna.