Nuovo sito per la Casa delle donne Bologna

Un nuovo sito, in tre lingue, in una speciale iniziativa di comunicazione per "Conoscere la Casa delle donne" di Bologna: "Una campagna per non subire violenza".

In Italiano, Inglese e Spagnolo, il nuovo sito rivisita l'approccio al web dove il Centro antiviolenza, nato nel 1990, era approdato nel 1998. Resta l'indirizzo casadonne.it, per continuare ad affrontare l'isolamento, il senso di impotenza, la paura di donne aggredite che intendono però dare un cambiamento alle loro vite. Siano spaventate, ferite, sfruttate, sole o tutte queste cose insieme, possono trovare risposte: "Qualunque sia l'abisso in cui una donna si senta o venga spinta - è il messaggio - c'è un'altra donna pronta ad aiutarla. Basta saperlo e sapere come contattarla". La campagna di comunicazione è realizzata con un contributo della Regione Emilia-Romagna e, promuovendo riflessioni contro gli ostacoli alla dignità delle donne, punta a far conoscere la Casa delle donne che offre percorsi di consapevolezza e di uscita dalla violenza.