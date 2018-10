Moto, Iannone domina 2/e prove libere

(ANSA) - ROMA, 26 OTT - Il pilota italiano Andrea Iannone in sella a una Suzuki è stato il più veloce nelle seconde prove libere del motogp di Australia, con il tempo di 1:29.131.

Staccato di appena 160 millesimi Danilo Petrucci su una Ducati Pramac, terzo miglior tempo (+ 223 millesimi) per Maverick Vinales su Yamaha che nella prima sessione era stato invece il più veloce. Quarto tempo per Andrea Dovizioso in sella alla Ducati con un ritardo di 275 millesimi. Il neocampione del mondo Marquez ha fatto il settimo tempo a 608 millesimi, solo decimo Valentino Rossi staccato di 1". Caduto Alvaro Bautista, compagno di Dovizioso e sostituto di Jorge Lorenzo, che dovrebbe tornare in gara nel prossimo gran premio di Malesia, penultimo della stagione, in programma il 4 novembre. Weekend già finito invece per Cal Crutchlow (Honda Lcr), anche lui caduto nelle seconde libere, si è fratturato la caviglia destra e dovrà essere operato.