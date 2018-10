Festival dei Borghi più belli d'Italia

Dopo una pausa di tre anni, torna l'appuntamento con il Festival nazionale dei 'Borghi più belli d'Italia', dal 26 al 28 ottobre a FICO Eataly World di Bologna.

Si tratta di destinazioni ricche di fascino, storia, cultura e paesaggi, che hanno trovato nell'associazione il mezzo per uscire dall'anonimato ed entrare nei flussi turistici internazionali.

Al festival - inaugurato con Oscar Farinetti, patron di Eataly, e Fiorello Primi, presidente dell'associazione - ogni borgo presenterà il proprio territorio e un centinaio di produttori porterà quelle degustazioni tipiche che sono parte integrante del made in Italy, tra convegni, mostre, show cooking, folklore, arte e concerti. In apertura, anche il convegno "Investire nei Borghi è investire nel futuro del Paese", con relatori istituzionali del turismo, per affrontare lo sviluppo economico e turistico dei piccoli centri d'eccellenza. Una finestra speciale verrà aperta sulla Sicilia: i 19 borghi aderenti all'associazione saranno gli ospiti d'onore.