Ad azienda cartella Tari da oltre 1 milione

Renner Italia, azienda che produce vernici con oltre 300 dipendenti a Minerbio (Bologna) si è vista recapitare una cartella della Tari, la tassa sui rifiuti, da oltre un milione dall'Unione dei Comuni Terre di Pianura "Nel 2013 - spiega l'azienda - il Comune di Minerbio ha accertato le superfici tassabili e definito un importo tra i 15 e i 18.000 euro annui che abbiamo sempre pagato. Nella primavera del 2018, gli incaricati di Fraternità Sistemi Is scs, onlus incaricata dall'ufficio tributi Terre di Pianura, dopodiché Renner ha ricevuto una richiesta di pagamento da 1.158.812 euro, comprendente una sanzione di 570.016 euro. Una pretesa palesemente illegittima dal momento che l'azienda ha sempre pagato tutto. Gli altri 588.796 euro - denuncia sempre l'azienda - sono stati calcolati in palese spregio del regolamento comunale. Tanto più che Renner Italia provvede a smaltire tutti i rifiuti in proprio, affidandosi da sempre a società specializzate. Cioè, senza gravare sul servizio pubblico".