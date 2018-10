Ricerche per 70enne nel Piacentino

Sono in corso da questa notte le ricerche di un uomo scomparso sulle colline della Valtrebbia, nel comune di Coli, in provincia di Piacenza. Si tratta di un 70enne che ieri pomeriggio è uscito di casa per una passeggiata ma che poi non ha più fatto rientro. Già da mezzanotte due squadre di vigili del fuoco di Piacenza, con le unità cinofile, erano al lavoro per allestire il campo base delle ricerche. Insieme a loro anche la protezione civile, la pubblica assistenza di Rivergaro, il soccorso alpino e i carabinieri. Al momento le ricerche tra i boschi e la fitta vegetazione della zona non hanno dato esito.