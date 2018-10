Motogp, Rossi lotto per podio Mondiale

(ANSA) - ROMA, 25 OTT - "E' importantissimo cercare di lottare con Dovizioso per il secondo posto in classifica e arrivare sul podio del Mondiale, su questa pista posso giocarmela, ci proviamo anche se non sarà facile, è una cosa importante l'obiettivo del secondo posto anche per mantenere altra la concentrazione": così Valentino Rossi ai microfoni di Skysport, in vista del motogp di Australia in programma domenica sul circuito di Phillips Island. Il titolo iridato ormai è andato a Marquez ma per il Dottore "sarebbe un buon risultato arrivare al secondo posto, sarebbe un buon risultato per tutta la Yamaha". Il campione di Tavullia è fiducioso su un esito positivo di questo finale di stagione: "Noi speriamo molto in questo GP, la nostra moto va bene in questa pista, speriamo di essere competitivi e veloci, la vittoria ci manca da tanto tempo, speriamo che le condizioni meteo possano aiutarci".