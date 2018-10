Motogp, Dovizioso pensa al 2019

(ANSA) - ROMA, 25 OTT - "Questo weekend può farci capire molte cose, perché è una pista estrema, non è per niente facile, va presa nel modo giusto": così Andrea Dovizioso a Skysport, in vista del motogp di Australia. "Non ha senso fare pronostici, ci sono molte variabili come il meteo e le condizioni della pista.

Bisogna dare il massimo per prepararsi al 2019" dice il pilota Ducati, che anche domenica avrà come compagno di squadra Alvaro Bautista, chiamato a sostituire Jorge Lorenzo, fresco di intervento chirurgico a una mano. "Sostituire Lorenzo è un'opportunità per me -aggiunge Bautista- mi sento fortunato a poter lavorare con il team ufficiale Ducati, darò una mano agli ingegneri, questo è un sogno per qualunque pilota. In Giappone sono arrivato vicino a Rossi, poi ho perso tempo e non ho potuto lottare per la quarta posizione. Potrebbe cambiare qualcosa se dovessi fare una grande gara qui in Australia? I contratti sono contratti, non cambierà nulla, anche se si dice -scherza- che i contratti sono fatti per essere strappati".