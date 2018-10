Mostra su Prisciani, genio corte estense

(ANSA) - MODENA, 25 OTT - Una mostra e due convegni ricordano la figura dell'umanista Pellegrino Prisciani a 500 anni dalla morte. Le iniziative sono promosse da Centro Studi Arce (Archivio Ricerche Carteggi Estensi), Archivio di Stato di Modena e Università di Bologna, Dipartimento di Filologia Classica e Italianistica.

La mostra, 'Tra la corte e il mondo', sarà inaugurata il 26 ottobre all'Archivio di Stato di Modena e rimarrà aperta fino al 16 marzo. L'esposizione dei documenti autografi illustra il ruolo culturale e politico che svolse alla corte estense come storiografo, ambasciatore, giurista, archivista, geografo e cartografo, astrologo ed astronomo, ma anche come architetto teatrale e militare. Indagini condotte sui testi hanno fatto emergere peculiarità di scrittura, lingua e stile, oltre a significativi rapporti con gli artisti della corte ferrarese.

Altri documenti mettono in rilievo lo stretto rapporto professionale con l'architetto Biagio Rossetti.