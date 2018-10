Manovra: Conte, non è così ardita

(ANSA) - ROMA, 25 OTT - "La manovra viene descritta come particolarmente ardita, in realtà non è così. Prevediamo scostamento del deficit molto, molto contenuto. Abbiamo ereditato" un rapporto "deficit-Pil dell'1,2% ma va considerato anche" il peso dell'Iva che è pari a "12,5 miliardi di euro.

Siamo partiti da un 2% nel rapporto deficit-Pil, bisogna parlare di uno scostamento reale dello 0,4%". Lo ha detto, intervenendo all'assemblea nazionale dell'Anci, il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.