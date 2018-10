250 economisti sulla globalizzazione

(ANSA) - BOLOGNA, 25 OTT - Oltre 250 economisti per discutere le grandi questioni nazionali e di globalizzazione: è la 59/a riunione annuale della Società italiana degli economisti (Sie), a Bologna in collaborazione con la Regione ed EmiliaLab, rete dei dipartimenti di Economia delle Università di Ferrara, Parma, Modena-Reggio, Piacenza e Bologna.

In programma fino a sabato 27 ottobre in varie sedi, ha per tema principale lo sviluppo e il ruolo dei governi regionali e nazionali negli attuali scenari, con contributi teorici di macro e microeconomia.

Attesi studi di economia politica e politica economica, economia applicata o pubblica, storia del pensiero o dell'economia. Sessioni plenarie e parallele parleranno di innovazione e cambiamento delle economie e delle società, immigrazione, organizzazione della produzione, protezionismo, politiche industriali e commercio internazionale, competenze e qualità del lavoro, sia in Paesi a consolidata industrializzazione che in Paesi emergenti, tra Europa e Cina.