Scontro auto-moto, morto a Imola

(ANSA) - BOLOGNA, 24 OTT - Un uomo di 59 anni è morto a Imola (Bologna) in un incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio. Un'auto, che stava percorrendo la via provinciale Selice, in direzione Mordano, alle 13.45 circa si è scontrata con due motociclette. Uno dei due centauri è morto, l'altro, di 58 anni, è rimasto ferito ed è stato trasportato all'Ospedale di Imola in codice di media gravità. Sul posto per i rilievi di Carabinieri di Imola. Secondo una prima ricostruzione la vettura, una Skoda guidata da un uomo, in prossimità di un incrocio e di una svolta a sinistra, in località Case Volta, per cause in corso di accertamento si é scontrata con le due moto che arrivavano dalla direzione opposta. Per il motociclista immediati sono stati i soccorsi del 118, ma per lui non c'è stato niente da fare. Sul posto anche ambulanza e automedica.