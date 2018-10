'Mai una giornata così calda a fine ottobre'

In 188 anni di rilevamenti, a Modena non c'era mai stata una giornata così calda come quella di oggi nella terza decade di ottobre. Lo segnala l'osservatorio geofisico del dipartimento di Ingegneria dell'Università di Modena e Reggio Emilia che, nella periferia della città, ha misurato una temperatura di 29,5. A Reggio Emilia la colonnina è risalita addirittura fino a 30,3 gradi: è la prima volta che una stazione meteo gestita dall'Osservatorio tocca i 30 gradi a ottobre. "La situazione - spiega il meteorologo Luca Lombroso di Unimore - è dovuta da un lato al fenomeno del föhn che notoriamente induce repentini aumenti delle temperature, dall'altro all'effetto locale del riscaldamento globale. Ad essere rigorosi non è possibile attribuire direttamente questa singolare anomalia ai cambiamenti climatici, ma con un'atmosfera più calda qualsiasi fenomeno si presenta in modo diverso dal passato. Eventi come questo non sono dunque più da considerare eccezionali".