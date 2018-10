Paradisoterrestre apre porte nuova casa

(ANSA) - BOLOGNA, 23 OTT - Ospiterà mostre ed eventi culturali, per un'esperienza tra arte, architettura e design d'autore: è la nuova casa di Paradisoterrestre, marchio del design italiano pensato già alla fine degli anni '70 da Dino Gavina e tornato a vivere nel 2017 grazie all'imprenditore bolognese Gherardo Tonelli. Sarà aperta al pubblico dal 26 ottobre (da martedì a sabato, orario continuato 11-19) in via De' Musei 4 a Bologna, al primo piano di un palazzo storico a pochi passi da piazza Maggiore.

Riedizioni storiche e produzioni contemporanee dal catalogo Paradisoterrestre - come le collezioni di sedute Naeko, Marcel e Mantilla di Kazuhide Takahama, i 'Fiori Futuristi' di Giacomo Balla e la collezione 'All Around' firmata nel 2018 dal designer Pierre Gonalons, direttore creativo del nuovo spazio - si mescolano a pezzi unici di designer ed architetti come Carlo Scarpa, Achille e Pier Giacomo Castiglioni, Ignazio Gardella e opere di artisti internazionali tra cui Roberto Sebastián Matta, Li Yuan-Chia, Alberto Biasi.