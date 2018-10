David Geringas al Bologna Modern

(ANSA) - BOLOGNA, 23 OTT - La terza edizione di Bologna Modern - Festival per le musiche contemporanee, in programma nel capoluogo emiliano-romagnolo fino al 22 novembre, prosegue sabato prossimo alle 20.30 all'Auditorium Manzoni con la prima esecuzione assoluta di "Tango for David", un brano per violoncello e orchestra che il Teatro Comunale di Bologna ha commissionato alla compositrice Silvia Colasanti. La partitura è dedicata al violoncellista lituano David Geringas, allievo di Mstislav Rostropovich e volto conosciuto sotto le Due Torri, che, naturalmente, si farà carico dell'esecuzione.

"Tango for David" sarà affiancato ad altri due brani per violoncello e orchestra della compositrice romana, anch'essi scritti per Geringas, "Concerto" del 2012 e "Adagio" del 2013.