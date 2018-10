Ok all'Anpi per il corteo antifascista a Predappio

L'Anpi manifesterà, a teatro e in piazza, a Predappio (Forlì-Cesena) domenica 28 ottobre, nel giorno dell'anniversario della liberazione dall'occupazione nazifascista del paese natio di Benito Mussolini. Lo conferma all'ANSA Miro Gori, presidente dell'Anpi di Forlì-Cesena, che spiega di aver avuto un primo ok da ambienti della Questura alle iniziative organizzate.

"Non abbiamo ancora formalmente presentato denuncia all'autorità di pubblica sicurezza di luogo e percorso del nostro corteo - spiega Gori - ma ieri da ambienti della Questura ci è stata data assicurazione che saremo autorizzati". Nessuna notizia, aggiunge, sulle disposizioni per la manifestazione dei nostalgici prevista lo stesso giorno, in cui cade anche l'anniversario della marcia fascista su Roma. Su questa iniziativa nei giorni scorsi l'Anpi nazionale ha acceso i riflettori chiedendo che sia vietata.