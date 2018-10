A chef Bottura il premio Sciocolà d'Oro

(ANSA) - MODENA, 23 OTT - Lo chef Massimo Bottura verrà premiato nella sua Modena con lo "Sciocolà d'Oro", riconoscimento assegnato da Bper Banca e Comune di Modena in occasione del debutto del Festival del cioccolato "Sciocolà". La consegna del premio al patron dell'Osteria Francescana, eletto miglior chef al mondo, avverrà venerdì due novembre alle 10.30 in piazza Matteotti, luogo in cui sarà svelato per l'occasione un monumento di cioccolato da 800 chili, creato da Mirco Della Vecchia in collaborazione con Gianluigi Zeni, e ispirato al Monte Rushmore. Al posto dei volti dei presidenti americani ci saranno quelli di quattro glorie modenesi: Massimo Bottura, Enzo Ferrari, Luciano Pavarotti e Vasco Rossi.

La premiazione sarà uno dei momenti centrali di Sciocolà, in agenda dal primo al 4 novembre nel centro storico di Modena.