Zeri 20 anni dopo, tre serate a Bologna

La Fondazione Federico Zeri e il Dipartimento delle Arti dell'Università di Bologna dedicano al critico d'arte, vent'anni dopo la morte, tre serate con studiosi, filmati e documentari provenienti dalle Teche Rai, a partire dal 24 ottobre al DAMSLab in piazzetta Pasolini.

In questi filmati Zeri racconta il proprio lavoro e presenta il grande patrimonio italiano in modo inconsueto, colto, appassionato, con un'occhio attento anche alle marginalità. Il primo appuntamento è con Anna Ottani Cavina, presidente onorario della Fondazione, per disegnare la figura di 'Federico il Grande'. Il 21 novembre tocca al direttore della Fondazione, Andrea Bacchi, presentarne il lavoro, in un appuntamento dal titolo: "Io sono il re dei quadri". Il 28 novembre si chiude con Tomaso Montanari per parlerà dell'impegno civile e delle battaglie di Zeri contro ogni mistificazione: "Meno male che c'è stato Napoleone". La rassegna di proiezioni 'Federico Zeri in TV', a ingresso libero, è a cura di Nino Criscenti.