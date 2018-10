Nek vince la sesta edizione del Premio Bertoli

Nek è il vincitore della sesta edizione del Premio Pierangelo Bertoli, dedicato al cantautore di Sassuolo, e suo concittadino, scomparso 16 anni fa. Nella motivazione si ricorda che Filippo Neviani, in arte Nek, in oltre 25 anni ha inciso più di 15 pubblicazioni, come impone il regolamento del premio, e ha venduto oltre dieci milioni di dischi nel mondo.

Riconoscimenti anche a Dolcenera (premio 'A muso duro' "per la capacità di affrontare il suo percorso e le sue composizioni in maniera intellettualmente indipendente, rimanendo fedele a se stessa"), Marco Masini (premio 'Italia d'oro' "per il suo impegno nel descrivere la situazione politico-sociale contemporanea o prospettica, trattando anche temi come la violenza sulle donne o la droga"), Negrita (premio 'Per dirti t'amo' "per l'attenzione nel creare brani dal forte impatto emotivo sul tema dell'amore universale dai caratteri anticonformisti e intellettualmente indipendenti"). La premiazione è in programma il 24 novembre al teatro Storchi di Modena.