Fuga dal balcone, ferito nel Piacentino

Un uomo è finito all'ospedale dopo essere precipitato da un balcone nel centro di Fiorenzuola d'Arda, in provincia di Piacenza. Dai primi accertamenti svolti dai carabinieri, pare che si sia lanciato in strada, da un'altezza di circa cinque metri, per sfuggire a un'aggressione dentro all'appartamento: in casa con lui c'erano infatti altri uomini che pare volessero picchiarlo per motivi personali, forse legati all'ambiente di lavoro. Precipitato in strada, è stato soccorso dall'ambulanza del 118 che lo ha trasportato all'ospedale di Piacenza per vari traumi riportati nella caduta. Non è in pericolo di vita. Sul posto i carabinieri per le indagini.