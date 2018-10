Criminalità, Rimini e Bologna sul podio per reati denunciati

Sono Milano, Rimini e Bologna le province italiane con il maggior numero dei reati denunciati, mentre Oristano, Pordenone e Belluno sono considerate le aree più sicure. È quanto emerge dal rapporto sulla criminalità nelle province italiane elaborato in esclusiva dal Sole 24 Ore sui dati forniti dal Ministero dell'Interno relativi al 2017 e pubblicato sul quotidiano di questa mattina.

"Vale la pena di ricordare che queste classifiche si basano sui reati denunciati: la nostra è una città in cui si denuncia molto, ovvio pertanto che la posizione in classifica salga", commenta l'assessore alla sicurezza del Comune di Bologna Alberto Aitini. La graduatoria, aggiunge, "segnala un dato importante: quasi tutti gli indici di reato presentano importanti cali in provincia di Bologna. Un trend acquisito con il lavoro del governo Gentiloni e che continua. Ci auguriamo che anche questo governo riesca a confermare questa tendenza".