Auto investe anziano a Imola, morto

(ANSA) - BOLOGNA, 22 OTT - Un pensionato di 72 anni è morto dopo essere stato investito da un'auto ieri pomeriggio a Imola, nel Bolognese. L'incidente è accaduto attorno alle 19.15 in via Montericco, davanti all'Ospedale Nuovo. L'uomo si chiamava Michele Gentilini ed era residente a Imola.

Secondo i primi rilievi della polizia municipale a travolgere l'anziano è stata un'auto che procedeva in direzione Ferrara: alla guida c'era una ragazza di 24 anni, originaria di Riccione.

Nonostante l'intervento del 118, l'impatto non ha lasciato scampo al 72enne. Gli agenti della polizia municipale stanno cercando di ricostruire con esattezza la dinamica dell'incidente.