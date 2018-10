A Bologna torna Eima, focus sulla sicurezza

Un focus su giovani e sicurezza, ma anche sulle tecniche per l'irrigazione e su tutte le novità del settore delle macchine per l'agricoltura. A Bologna, dal 7 all'11 novembre torna Eima, la fiera punto di riferimento del settore, organizzata da FederUnacoma, l'associazione confindustriale del comparto.

Sono già 1950 le aziende espositrici, ma ce ne sono circa 200 in lista d'attesa, il numero, quindi, potrebbe alla fine aumentare. Eima torna a Bologna, nella sua ormai tradizionale cadenza biennale, anche per inaugurare i nuovi padiglioni della fiera, realizzati proprio pensando alle vaste necessità espositive delle aziende che producono macchine agricole.

Nei cinque giorni, con 300mila visitatori attesi, ci saranno anche numerose iniziative collaterali, dalle assemblee di categoria a momenti di formazione per i giovani. Un tema portante di Eima sarò la sicurezza, visto che ogni anno muoiono oltre 200 agricoltori in incidenti con le macchine agricole.