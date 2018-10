Samp: Giampaolo, col Sassuolo non facile

(ANSA) - GENOVA, 21 OTT - "La sfida col Sassuolo non è semplice ma oltre l'ostacolo possiamo avere una bella prospettiva". Così il tecnico della Sampdoria, Marco Giampaolo, alla vigilia del match al Ferraris con la formazione di De Zerbi. In caso di successo si può aprire uno scenario europeo per i blucerchiati: "Stiamo parlando di una squadra che per palleggio e idee è una delle migliori del nostro campionato: è una formazione qualitativamente forte. Ma ho grande fiducia nei miei ragazzi e sono certo che entreranno in campo con lo spirito giusto". Non si sbilancia sui titolari, rientra Saponara dopo lo stop per infortunio: "Si è allenato e speriamo possa aiutarci.

Ho grande possibilità di scelta: in settimana ho la sensazione che quelli che non son stati titolari fino ad oggi stiano crescendo. Le scelte sono difficili, ma sono contento così". Ci sono diverse opzioni che il tecnico analizzerà nell'ultima rifinitura a Bogliasco con il jolly che potrebbe essere Saponara sulla trequarti ma in ballottaggio anche Caprari e Ramirez.