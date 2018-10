Lazio: Inzaghi, vittoria vale molto

(ANSA) - PARMA, 21 OTT - "A me la squadra è piaciuta tantissimo. Siamo stati bravi a trovare gli spazi contro una squadra molto difficile. Lo scorso anno vincevamo in trasferta con tanti gol, ma quest'anno il livello del torneo è molto più elevato. Queste vittorie valgono di più". Simone Inzaghi, senza voce dopo novanta minuti a squarciagola, applaude così al successo per 2-0 della Lazio a Parma. "Sono stati bravi tutti i ragazzi, quelli che sono entrati e quelli che hanno giocato sino a quel momento - aggiunge il tecnico laziale - Abbiamo trovato una squadra difficile da affrontare che sapeva ripartire molto bene. Era un match rischioso, l'abbiamo preparata molto molto bene".