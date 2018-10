Musica: 'Debole' è nuovo singolo Stragà

(ANSA) - BOLOGNA, 20 OTT - E' in radio 'Debole', secondo singolo del cantautore Federico Stragà, dopo 'Ho esaurito la paura', dal nuovo disco di inediti 'Guardare fuori' (Alman music/Self). Il pezzo, spiega l'artista, "parla del fatto che ci sono esperienze che alcuni vivono con fatica e dolore, mentre per altri sono facilmente superabili o addirittura divertenti".

E 'Guardare fuori', composto da dieci tracce, è un album in cui Stragà si racconta a cuore aperto e si interroga sull'esistenza, la forza, la debolezza e le capacità di affrontare la quotidianità.

Nato a Belluno nel '72, ma oggi vive a Bologna, nel '98 ha partecipato a Sanremo tra le Nuove proposte con 'Siamo noi' e due anni dopo ha dominato la stagione radio con 'L'astronauta'.

Nel 2002 ha vinto 'Un disco per l'estate' con 'Il coccodrillo vegetariano', nel 2003 è tornato a Sanremo fra i big con 'Volere volare', in coppia con Anna Tatangelo. Poi nel 2008 ha cantato Frank Sinatra, con un cd che conteneva alcuni tra i più grandi successi di The Voice.