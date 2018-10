Inzaghi "Immobile con me gioca sempre"

(ANSA) - ROMA, 20 OTT - "Come ho ritrovato Immobile dopo la Nazionale? Uno come lui lo farei giocare sempre. Ma c'è un ct e Mancini è stato chiaro a dire che le gerarchie possono sempre cambiare. Starà a Ciro cambiarle e convincere Roberto. L'ho ritrovato motivato". Così il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, alla vigilia della trasferta di Parma in programma domani. "Io in questi sei giorni l'ho visto bene - ha chiarito Inzaghi - concentrato. È un guerriero e cercherà di dimostrare sul campo di meritare la nazionale". Quanto alla sfida del Tardini, dove è previsto il tutto esaurito nel settore ospiti, l'allenatore biancoceleste precisa che "il Parma è la sorpresa numero uno del campionato, è ben organizzata con un ottimo tecnico. Non è vero che chiudono in ripartenza, ho visto anche gol costruiti. Gervinho? Lui e Inglese sono due ottimi elementi, ma il Parma ha fatto un'ottima partita a Genova anche senza di loro".