Auto bruciata, tradito dalla carta igienica

E' stato tradito dai ricami geometrici della carta igienica: così i carabinieri hanno identificato e denunciato l'autore dell'incendio di un'auto a Sant'Ilario d'Enza, in provincia di Reggio Emilia, la notte del 17 ottobre. I militari, durante i rilievi, avevano infatti sequestrato alcuni pezzi di carta con cui era stato appiccato il fuoco, tramite un liquido infiammabile. Le indagini si sono focalizzate su un giovane sospettato e, dopo alcuni controlli, sulla sua macchina è stato trovato proprio un rotolo di carta con la stessa trama ricamata di quella sul rogo. Una volta convocato in caserma col suo avvocato, il ragazzo ha ammesso le proprie responsabilità. Si tratta di un 25enne reggiano, incensurato che ha confessato di aver compiuto il gesto come atto di ritorsione nei confronti del figlio della 48enne proprietaria della Ford Focus bruciata, per il quale nutriva da tempo motivi di rancore. Infine è scattata la denuncia alla procura con l'accusa di danneggiamento a seguito di incendio.