Scivola ascensore in garage a Bologna, 5 feriti

Cinque persone sono rimaste ferite a Bologna, dopo che un ascensore interrato di un garage prima si era bloccato e poi è scivolato verso il basso di circa mezzo metro. Dalle prime informazioni non sarebbero gravi. E' successo sotto ad un palazzo nei pressi della stazione.

Le persone erano rimaste bloccate e per metterle in salvo e liberarle sono stati impegnati 12 vigili del fuoco specializzati nelle tecniche del nucleo speleo alpino fluviale. La chiamata di soccorso è arrivata intorno alle 11.30 da viale Masini, dove i passeggeri lasciano le auto per raggiungere il centro della città o la parte ovest della stazione. L'ascensore si è improvvisamente bloccato e, dopo un tentativo di farlo ripartire, è scivolato. I vigili del fuoco, con le funi, hanno tratto in salvo le persone poi soccorse dal 118 e trasferite agli ospedali Maggiore e Sant'Orsola. Una donna si è fratturata una gamba. L'ascensore è stato dichiarato inutilizzabile; sul posto anche Carabinieri e ispettori del lavoro dell'Ausl.