Enogastronomia al 'Baccanale' di Imola

(ANSA) - IMOLA (BOLOGNA), 19 OTT - È dedicata all'Italia del latte l'edizione 2019 del Baccanale, annuale rassegna imolese dedicata alla cultura del cibo e all'enogastronomia, in programma dal 3 al 25 novembre. Segnalato tra gli eventi per l'Anno del Cibo italiano 2018, il Baccanale è organizzato dal Comune di Imola e con il patrocinio del Ministero delle Politiche agricole e della Regione Emilia-Romagna.

Sono 122 gli appuntamenti in programma (di cui 21 per i più piccoli e 6 scuole di cucina), in 23 giorni e quattro fine settimana, articolati nel consueto format composto da incontri, tavole rotonde, spettacoli, mostre mercato, degustazioni e cene a tema con i meni di 45 ristoranti che hanno aderito all'iniziativa. In programma anche un flash mob e un incontro sul tema del latte materno e dell'allattamento.

Al conduttore tv e giornalista Patrizio Roversi il 25 novembre andrà il Garganello d'oro, premio che dal 2003 viene assegnato a personaggi impegnati, nella propria attività, per la promozione della cultura del cibo.