Nuoto e solidarietà a Faenza

Una gara di nuoto per la solidarietà e per ricordare l'allenatrice e dirigente del Centro sub Nuoto Club 2000 di Faenza (Ravenna) Francesca Cacciari, scomparsa lo scorso anno. Domenica 28 ottobre la piscina comunale ospiterà il primo 'Memorial Francesca Cacciari', un evento che sosterrà le ricerche e le cure dell'Istituto Oncologico Romagnolo. La manifestazione sportiva, patrocinata anche dal Comune di Faenza e dalla Federazione Italiana Nuoto, inizierà alle 15 ed in acqua si sfideranno, nelle diverse corsie, i nuotatori esordienti. Francesca Cacciari, conosciuta nell'ambiente con il soprannome 'Catch', una vita dedicata al nuoto, era diventata anche docente della Federnuoto, membro del comitato regionale della Federazione Italiana Nuoto e responsabile del settore agonistico-tecnico per la provincia di Ravenna. In dieci anni di attività si è anche occupata degli impianti di nuoto del territorio faentino.