Influenza: 815mila vaccini in arrivo in E-R

L'Emilia-Romagna è pronta per la stagione fredda e dunque per l'arrivo dell'influenza, dopo un inverno 2017-2018 con oltre 681mila ammalati (il 15,3% dei residenti), nonostante siano stati più di 735mila i vaccinati.

Gli ambulatori di medici, pediatri e dei servizi Ausl sono attrezzati, i primi 815.000 vaccini sono in arrivo.

"Vacciniamoci", è l'appello dell'assessore regionale alla sanità, Sergio Venturi: "l'influenza può avere conseguenze anche gravi. I dati di copertura migliorano, ma non è abbastanza".

L'invito è anche per medici e altri operatori sanitari, oltre che per 'over65', bambini piccoli, adulti con patologie croniche e donne in gravidanza, che sono tra le persone per le quali la vaccinazione è raccomandata e gratuita. Per gli 'over65' quest'anno è gratuito anche il vaccino contro l'Herpes Zoster e rimane gratis quello anti-pneumococco, che può provocare polmoniti, meningiti e sepsi. Tra novembre e dicembre è il periodo più opportuno, i picchi epidemici sono tra gennaio e febbraio.