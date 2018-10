Ferrovie, lavori in stazione a Collecchio

(ANSA) - BOLOGNA, 18 OTT - Lavori in corso nella stazione ferroviaria di Collecchio (Parma), sulla linea Parma-La Spezia.

Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo Fs Italiane) realizzerà infatti un nuovo sottopassaggio e innalzerà i marciapiedi a servizio dei due binari (55 cm - standard europeo per il servizio ferroviario metropolitano) per facilitare l'accesso ai treni.

Fra le attività propedeutiche previste da Rfi e già avviate, anche la bonifica ordigni bellici a cura di una ditta specializzata, che ha comunicato la necessità di indagini supplementari in corrispondenza degli scavi previsti sul primo marciapiede. Per consentire l'intervento, dalle 20 di giovedì 18 ottobre alle 24 di lunedì 22 il binario 1 rimarrà fuori servizio, con conseguenti modifiche al programma di circolazione di alcuni treni. Previsti allungamenti dei tempi di viaggio fra 15 e 20 minuti per 11 Regionali nei giorni feriali e fra 10 e 15 minuti per cinque Regionali della domenica.