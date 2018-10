Droga, open day delle comunità della regione

Le comunità terapeutiche delle province di Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini aprono le porte. Sabato 20 ottobre dalle 9 si terrà il primo open day delle comunità contro le dipendenze: una iniziativa che verrà replicata il 27 ottobre. Questo tipo di strutture rappresentano un modello tipicamente italiano per la lotta contro la piaga sociale della dipendenza, non solo da sostanze, ma anche da gioco d'azzardo e web. "I giovani sono le prime vittime della droga - ha detto Giovanni Paolo Ramonda, presidente della comunità Papa Giovanni XXIII -, è bene ricordare che i danni delle droghe sono anzitutto sulla persona". Per l'occasione la comunità Papa Giovanni XXIII propone 'DipSchoolQuizTheatre', uno spettacolo teatrale interattivo sul tema delle dipendenze, basato sul format del quiz televisivo.

L'iniziativa si terrà a Rimini, nella struttura terapeutica di Sant'Aquilina, il 27 ottobre, e s'inserisce nei progetti di prevenzione e promozione dell'agio della comunità Papa Giovanni XXIII.