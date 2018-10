Bologna, emergenza posti letto studenti

"Sono necessari migliaia di posti letto con strutture che abbiano servizi diversi. Qualcosa si muove ed è stato fatto, ma la domanda potenziale è talmente grande che gli interventi che sono in previsione non sono in alcun modo sufficienti a dare una risposta adeguata". Lo ha detto Luca Dondi, Ceo di Nomisma, rispondendo a una domanda sull'esigenza di case in affitto per studenti a Bologna. A margine del convegno 'Abitare il nostro tempo', organizzato da De Toschi spa, società della Banca di Bologna, è stato analizzato l'andamento del mercato immobiliare cittadino e le difficoltà incontrate dai giovani. "C'era già un problema di tensione abitativa in passato - ha spiegato Dondi - ora si è acuito con una parte di spostamento dell'offerta dal segmento dell'affitto tradizionale a quello turistico transitorio che, di fatto, ha sguarnito il comparto studentesco. E' un problema per gli studenti che scelgono altri atenei".