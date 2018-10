Torna a casa e trova l'ex nel letto

Rientra a casa e trova il suo stalker che l'attende nel letto. E' finito con l'arresto di un 30enne l'incubo di una ragazza di 28 anni che da tempo era perseguitata dal suo ex, il quale non si era rassegnato alla fine del loro rapporto. In carcere, con l'accusa di atti persecutori, è finito un romeno che era già stato arrestato per altri reati e poi espulso dall'Italia, ma era rientrato irregolarmente. L'altra notte la giovane, non appena rincasata, ha trovato l'uomo nel letto, dopo che era entrato forzando una finestra dell'abitazione. E' riuscita a chiamare i carabinieri che sono arrivati e lo hanno arrestato dopo che la vittima ha raccontato delle botte e delle minacce di morte subite negli ultimi tempi.