Bruce Springsteen nelle foto di Stefanko

(ANSA) - BOLOGNA, 17 OTT - Una retrospettiva ripercorre, attraverso le foto di Frank Stefanko, 40 anni della carriera di Bruce Springsteen, cantautore e musicista simbolo del rock americano: è 'Further up the road', dal 18 ottobre al 18 novembre alla galleria Ono Arte contemporanea di Bologna, con ingresso libero.

Stefanko e Springsteen si incontrano grazie a Patti Smith, che aveva lavorato assieme al Boss su 'Because the night' ed era amica di Stefanko sin dai tempi del college, quando già il fotografo - che all'epoca lavorava part time in una fabbrica di confezionamento carni - ne aveva fatto uno dei suoi soggetti, tra i primi ad immortalarla a inizio carriera. Da subito i due creano un rapporto di collaborazione, poi durato negli anni.

La mostra è composta da 30 opere: le foto sono state tra l'altro utilizzate sulle copertine degli album 'Dark on the edge of town' (1978) e 'The River' (1980), e la celebre fotografia 'Corvette winter' è stata scelta da Springsteen per la copertina dell'autobiografia 'Born to run'.