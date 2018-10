Sensoli (M5s) in aula con il figlio di 4 mesi

Mattinata di lavoro nell'aula dell'Assemblea Legislativa dell'Emilia-Romagna, insieme al figlio di 4 mesi, Leonardo, per la consigliera regionale del MOvimento 5 Stelle, Raffaella Sensoli. È il primo caso nella storia dell'Assemblea regionale di una mamma in aula con il proprio bimbo, sorta di invito a conciliare maternità e attività lavorativa.

"Spero che il mio gesto, che è innanzitutto una necessità visto che ho scelto di continuare l'allattamento al seno per mio figlio, possa essere un segnale in una regione che ha un così alto tasso di occupazione femminile – spiega - come donne, e come mamme, abbiamo tutto il diritto di poter stare vicini ai nostri bimbi senza per questo rinunciare a lavorare".

A giudizio di Sensoli su questo fronte, "non c'è da nasconderlo, siamo ancora molto indietro. Adesso – conclude l'esponete del Movimento 5 Stelle – anche grazie al mio gesto spero che ci sia più attenzione su questo tema".