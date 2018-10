Petsfestival, fiera degli animali domestici

Due giorni di esibizioni, sfilate, concorsi, incontri di approfondimento e convegni tematici: tutti momenti dedicati agli animali da compagnia, a chi li ama e agli operatori del settore. Il 20 e il 21 ottobre, a Piacenza Expo, torna Petsfestival, una delle più grandi fiere italiane degli animali domestici. Giunta alla sua sesta edizione, la kermesse è cresciuta in questi anni e oggi può contare su oltre 300 stand espositivi (+8% rispetto al 2017), 15 convegni, 25mila mq di superficie ed una previsione di almeno 30mila visitatori. In un Paese che ospita circa 60 milioni di animali domestici, Petsfestival rappresenta quindi un punto di riferimento, grazie soprattutto alla presenza delle principali e più qualificate aziende italiane ed internazionali del settore. I visitatori potranno muoversi tra 8 aree tematiche: Cani, gatti (con oltre 300 esemplari), rettili, acquari, piccoli animali, ornitologia, unconventional pet (con animali da cortile come pony, alpaca, asini e colombi) e infine country.