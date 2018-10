Nel parco di villa Angeletti torna 'Bologna città di circo', festival che dal 19 ottobre al 4 novembre ospiterà sette tendoni con 26 compagnie e 30 spettacoli, per un totale di 52 repliche, 6 gala degli artisti di tutte le compagnie ed oltre 80 artisti provenienti da tutto il mondo. Previsti anche convegni, corsi di formazione e laboratori. Giunto alla seconda edizione e dedicato al circo contemporaneo (senza animali), gli spettacoli saranno ad ingresso gratuito con offerta libera (vista la capienza limitata si deve prenotare al 392-5245803). 'Città di circo' è un progetto che vuol essere una vetrina per un movimento artistico in continuo sviluppo, è stato detto nell'incontro stampa di presentazione, desideroso di crescere attraverso percorsi mirati di formazione, e consapevole del proprio valore artistico e sociale. Freschezza, creatività e innovazione caratterizzano la produzione artistica. Lo scorso anno sono state diecimila le famiglie che hanno assistito agli spettacoli.