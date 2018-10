Nel Modenese 4 minorenni con scabbia

Quattro minorenni, appartenenti a uno stesso nucleo familiare di Concordia, in provincia di Modena, sono stati colpiti da scabbia. A segnalare i casi della malattia - provocata da un parassita invisibile a occhio nudo - è l'Ausl di Modena.

La pediatria di comunità Area Nord dell'Ausl ha già provveduto a informare tutte le scuole coinvolte e le famiglie dei compagni di classe. Sempre l'Ausl precisa inoltre che "non vi è alcun collegamento da trasmissione diretta tra questi casi e quelli comunicati nei giorni scorsi e che la trasmissione della malattia nelle comunità scolastiche è un evento molto raro, mentre avviene con facilità all'interno di uno stesso nucleo familiare, come in questo caso. Rispetto agli anni passati la pediatria di comunità - sottolinea ancora l'Ausl - non ha rilevato alcun incremento di episodi di scabbia, che rimangono sporadici e non concentrati in un territorio limitato della provincia di Modena".