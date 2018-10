Comune Parma nega sala a Roberto Fiore

(ANSA) - PARMA, 15 OTT - Il comune di Parma ha negato la concessione di una sala pubblica per un incontro con il leader del movimento Forza Nuova Roberto Fiore. Il gruppo neofascista aveva chiesto la disponibilità di una sala nel quartiere di San Pancrazio per venerdì sera ma, ha comunicato oggi il vicesindaco Marco Bosi, non ci sono le condizioni per concedere l'utilizzo dello spazio.

L'esponente della giunta Pizzarotti ha spiegato in Consiglio comunale che Forza Nuova, a cui gli uffici comunali avevano dato una prima disponibilità, non ha presentato un'autocertificazione (richiesta dal Comune) che attesti l'aderenza ai principi antifascisti e ai valori costituzionali. La concessione dunque non verrà firmata.