Baseball, Fortitudo ricevuta in Comune

(ANSA) - BOLOGNA, 15 OTT - La squadra della Fortitudo baseball Bologna, che ha vinto il suo undicesimo scudetto, è stata ricevuta nella sala Rossa del Comune dal Sindaco Virginio Merola e dall'assessore allo sport Matteo Lepore. "Grazie per il vostro risultato - ha detto il Sindaco - grazie per quello che continuate a fare e per come vi allenate, perché risultati come questo si ottengono perché sapete cos'è il sacrificio e sapete fare squadra, insieme, e questo è un bel messaggio per tutti noi". "Sono onorato di poter essere qui - ha detto il presidente della squadra Stefano Michelini, affiancato dal manager Lele Frignani e dai giocatori - e di poter ascoltare parole che ci riempiono il cuore e ci danno la voglia di ricominciare e ripartire subito. Voglio annunciare un grande progetto quello di portare nel 2019 le fasi finali della la European champions cup a Bologna. Abbiamo già presentato la candidatura e ringraziamo l'Amministrazione comunale che sarà sicuramente al nostro fianco".