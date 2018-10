Wec: Fuji amaro per la Ferrari

(ANSA) - ROMA, 14 OTT - La Ferrari lascia il Giappone dopo la 6 Ore del Fuji con l'amaro in bocca. Una foratura ha rovinato la corsa della vettura 51 dopo meno di un'ora di gara, mentre un contatto con la vettura n.31 ha rovinato la giornata di Sam Bird e Davide Rigon che stavano comandando a meno di due ore dal termine. Alla fine sono arrivati il quarto posto per la 488 numero 51 e il decimo per la 71. Doppietta, invece, per Toyota: vittoria sulla pista di casa per la TS050 Hybrid di Lopez, Conway e Kobayashi in rimonta dall'ultima posizione dopo la squalifica per aver superato il limite di velocità nella corsia dei box durante le qualifiche concluse con il miglior tempo.

Fernando Alonso sulla vettura gemella condivisa con Nakajima e Buemi è secondo dopo essere scattato dalla prima posizione e si conferma leader della classifica.