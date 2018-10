Esercitazione d'emergenza con i droni

(ANSA) - PIACENZA, 13 OTT - Un'importante e spettacolare esercitazione di emergenza si è tenuta nel pomeriggio nel centro storico di Piacenza. E' stato testato il trasporto di sacche di sangue grazie all'utilizzo dei droni. I piloti del Rescue Drones Network, realtà che lavora per le emergenze di soccorso, hanno simulato un trasporto di una sacca di sangue in un contenitore termico e inserita in una capsula tecnologica agganciata all'aeromobile a pilotaggio remoto, che è stato poi guidato sopra i tetti del centro storico. Gli organizzatori, che hanno ricevuto il sostegno della Provincia di Piacenza, hanno sottolineato che si tratta di una delle prime applicazioni di questo genere in Italia.