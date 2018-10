Emilia-Romagna

(ANSA) - ANCONA, 13 OTT - Adescavano prostitute cinesi e, dopo aver fissato appuntamenti nelle case dove esercitavano, le malmenavano e sottraevano loro gioielli e denaro. Queste le modalità operative del gruppo di rapinatori di cui faceva parte un 56enne di origine pugliese, disoccupato. L'uomo risulta residente a Urbino ma i carabinieri della locale Compagnia lo hanno arrestato vicino Imola dove il 56enne si nascondeva e dormiva in un autocarro e lo hanno condotto in carcere a Bologna. Sono in corso ulteriori accertamenti per verificare ulteriori rapine commesse nel territorio delle Marche.

I militari hanno eseguito un ordine di carcerazione emesso dalla procura della Repubblica di Ancona per reati contro la persona e il patrimonio. L'uomo deve scontare una condanna definitiva a tre anni di carcere. Le rapine, compiute in concorso, risalgono al periodo compreso tra giugno e settembre 2013 in provincia di Ancona. "Il gruppo adescava prostitute di origine cinese - spiegano i carabinieri - con annunci pubblicati su quotidiani. Dopo aver preso contatti e aver fissato appuntamenti all'interno degli appartamenti utilizzati da queste per prostituirsi, la batteria di rapinatori si introduceva nelle abitazioni e sottraeva denaro e gioielli". Le vittime venivano malmenate e minacciate con coltelli. I rapinatori si presentavano "travisati con passamontagna, immobilizzavano tutti con fascette da elettricista e applicavano nastro adesivo sulla bocca delle donne per impedire loro di urlare".(ANSA).