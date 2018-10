Open fiber: banda ultralarga a Cesena

(ANSA) - ROMA, 12 OTT - Al via il piano per la banda ultra a Cesena: il comune ha infatti siglato una convenzione con Open Fiber, società partecipata al 50% da Enel e al 50% da Cassa depositi & prestiti, per la realizzazione su tutto il territorio comunale di un'infrastruttura interamente in fibra ottica, in modalità FTTH (Fiber To The Home), che consentirà a cittadini e imprese di navigare ad una velocità di connessione fino a 1 Gigabit per secondo. Il progetto prevede 565 chilometri di cavi in fibra ottica per cablare 35mila unità immobiliari grazie ad un investimento diretto da oltre 13 milioni di euro. Il piano è stato presentato questa mattina alla presenza del sindaco di Cesena, Paolo Lucchi, del vicesindaco Carlo Battistini, dell'assessore Maura Miserocchi e del regional manager di OF per l'Emilia Romagna, Stefano Esposto. La nuova infrastruttura, che porterà la fibra ottica direttamente nelle case e negli uffici pubblici e privati della città