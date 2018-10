Molesta ragazza sull'autobus, arrestato

(ANSA) - BOLOGNA, 12 OTT - Si è avvicinato ad una giovane seduta in autobus, una linea che passa per il centro di Bologna, l'ha molestata e ha tentato di baciarla. Un 40enne originario di Alessandria è stato arrestato ieri mattina dalla polizia di Stato per violenza sessuale. Gli agenti sono intervenuti in via Riva Reno dove il bus della linea 19 era stato fermato dall'autista dopo la richiesta di aiuto della ragazza, una studentessa di 25 anni della provincia di Bari. Secondo quanti ricostruito, il 40enne, ubriaco e accompagnato da un cane, era salito in via San Vitale.

A bordo, prima ha chiesto una sigaretta ai pochi passeggeri presenti, poi si é avvicinato alla giovane e ha iniziato a molestarla.

La 25enne si è allontanata e ha allertato l'autista. Quando gli agenti sono saliti sul bus, il 40enne ha cercato di aizzare contro di loro anche il cane ma é stato fermato. L'uomo, con numerosi precedenti alle spalle anche per maltrattamenti agli animali, atti osceni e percosse, è stato arrestato ed è in attesa della convalida.